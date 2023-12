Pohyblivý betlém z Liberce má už 570 figur. Řezbář na něm pracuje od roku 1973

Kvůli lásce, jež nakonec stejně nedopadla, se Petrů sportu vzdal, začal pracovat jako strojní mechanik a také si lámal hlavu s tím, co bude dělat ve volném čase po práci.

Nakonec to vyřešil. „Po večerech jsem začal dlabat,“ vzpomíná na své řezbářské začátky dnes osmdesátiletý tvůrce. Nejdříve vyřezával různé reliéfy nebo razidla. V roce 1973 ale pod jeho rukama vznikly také figurky tří králů. „A tam to začalo. Řekl jsem si, že udělám celý malý betlém. Ke třem králům jsem přidělal další figurky, a protože pocházím z Telče, tak jsem přidělal i kulisy inspirované telčským náměstím,“ popsal Právu řezbář.

Pointa tohoto příběhu tkví v tom, že Petrů se ve své nové zálibě našel a svůj betlém rozšiřuje každý rok. Letos je to přesně 50 let, co na něm začal pracovat. Jeho původně malý betlém má na délku už sedmnáct metrů, obsahuje zhruba 570 figur. „Více než polovina z nich je pohyblivých. Celou kompozici totiž pohání několik malých motorů,“ vysvětluje Petrů.