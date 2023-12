Lidé nemusejí jezdit do Krakova. Polskou památku UNESCO teď spatří v Ostravě

Vila Hanse Ulricha je pro návštěvníky otevřena vždy v pátek od 15 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin. Na Štědrý den a po oba vánoční svátky bude zavřeno. Od 27. do konce prosince pak bude otevřeno od 10 do 19 hodin. Vstupné je 50 korun.