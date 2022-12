Knihy pod stromeček aneb i děti chtějí, musejí číst

Milovníci Harryho Pottera ocení jistě další tituly, které ještě nemají.

Foto: Práh Tom Felton: S kouzelnickou hůlkou: Magické dospívání filmového čaroděje

Filmový představitel Draca Malfoye z celosvětově úspěšné série filmů natočených podle knižní předlohy J. K. Rowlingové, herec Tom Felton, v ní předkládá upřímnou výpověď o životě. Možná i vás přiměje silně přehodnotit vztah k jedné z nejnenáviděnějších filmových postav všech dob. A to nejenom díky předmluvě Emmy Watsonové, v níž mu vyjadřuje hlubokou náklonnost. O český překlad se postarala Daniela Reischlová.

Tom Felton: S kouzelnickou hůlkou: Magické dospívání filmového čaroděje. Práh, 399 Kč.

Foto: Albatros J. K. Rowlingová: Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství – úplný scénář

Profesor Albus Brumbál ví, že mocný černokněžník Grindelwald chce ovládnout kouzelnický svět. A protože ho nemůže zastavit sám, vyšle magizoologa Mloka Scamandera, tým kouzelníků a jednoho odvážného mudlu na nebezpečnou misi. Jak dlouho však může Brumbál zůstávat stranou, když jde nyní o všechno? Kompletní scénář ke snímku Brumbálova tajemství doprovázejí zákulisní informace, náčrty kostýmů i postřehy od Juda Lawa, Eddieho Redmaynea a dalších hvězd filmu.

J. K. Rowlingová: Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství – úplný scénář. Oficiální scénář k filmovému hitu ze světa Harryho Pottera. Albatros, 399 Kč.

Chcete-li u dárků vsadit na zábavněvýchovnou notu, máte možnost.

Foto: CPress Anna Durnová: Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat?

Tobík a Týna jsou dva rošťáci, kteří chtějí vědět o všem, co se kolem nich šustne. Obzvlášť je zajímají dospělácké řeči… Existuje tolik slov, která znamenají víc věcí zároveň. Výrazů, které zní jako přísady do lektvarů. Taky v televizi toho napovídají, že se jednomu hlava zavaří. A jak oni ti dospělí u toho nadávají, viďte? Chcete vědět, co za tím vším vězí? Tobík a Týna se začali ptát. A co jim na jejich zvědavé otázky rodiče odpověděli…?

Anna Durnová: Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? CPress, 269 Kč.

Něco dozvědět se mohou malí i velcí čtenáři z největší knihy historie, a to doslova.

Foto: Petr Horník, Právo Štěpán Korčiš

Autor Štěpán Korčiš, syn spisovatelky Petrušky Šustrové, v ní popisuje historické události nejen formou dějepisných dat a jejich grafického znázornění, ale hlavně prostřednictvím osobního příběhu v rodině, kde jeho předci bojovali ve válkách či odboji, trávili části života v celách nacistických i komunistických kriminálů nebo, jako on sám, vyrůstali v prostředí disentu pod dohledem StB. Na knížce spolupracovali historici Jiří Pernes a Zdeněk Munzar.

Jiří Pernes, Zdeněk Munzar & Štěpán Korčiš: Století ČSR v datech, souvislostech a příbězích. Stoleticsr.cz, 448 Kč.

Pro menší kuchaře je přichystána Kuchařka pro děti. Napsal ji vítěz soutěže MasterChef Česko 2020.

Foto: BizBooks Roman Staša: Matla – kuchařka pro děti

Nešahej na ten nůž, nezapínej to, dávej bacha… Tyhle hlášky v kuchyni slýchá skoro každé dítě. Přitom je to taková škoda! Děti si totiž s vařením dokážou poradit líp, než si myslíme. „Proto jsem pro ně připravil recepty na celý rok, se kterými budou potřebovat pomoct jen občas. Nejlepší ale bude, když se do toho pustí celá rodina společně, protože láska prochází žaludkem. Dost bylo mražené pizzy – objevte se mnou jídla, která budou bavit děti i dospělé,“ nabádá autor.

Roman Staša: Matla – kuchařka pro děti. BIZBOOKS, 349 Kč

Mají-li vaše děti rády příběhy s obrázky, zkuste vsadit na ilustrátora oblíbené velryby Gerdy.

Foto: CPress Zuzana Štelbaská – Adrián Macho: Stane se zázrak

Človíček má každý den tolik práce! Staví hrady, stará se o zvířátka a občas si vymýšlí úplně nová, dosud nepoznaná stvoření nebo země. Když se ale jednou ráno chce vrátit k práci, zjistí, že všechny hrady už jsou hotové a všechna zvířátka nakrmená. Najednou má pocit, že se zastavil čas. Co teď bude dělat? Posadí se do trávy a přemýšlí. A najednou to přijde… Zázrak.

Zuzana Štelbaská – Adrián Macho: Stane se zázrak. CPRESS, 329 Kč

Pohádek není nikdy dost. Na kombinaci těch známých a moderních vsadili i „klasici“.

Foto: Mladá fronta Marta Davouze: Pohádky pro deštivé prázdniny

Konečně prázdniny… A venku se jako naschvál rozprší. Co s tím? Není nic lepšího než si zalézt pod deku s pohádkami, které vás přenesou do světa kouzel a fantazie. Podíváte se s dětmi do krámku, kde se prodává čas, vydáte se na motorce do vesmíru, seznámíte se s roztančenou vílou nebo odhalíte tajemství jedné podivuhodné krabičky.

Nadčasové příběhy v sobě kombinují to nejlepší z klasických pohádek a moderního vyprávění – a udělají radost v každém nečasu. Moderní pohádky v poslední knize od známé spisovatelky.

Marta Davouze: Pohádky pro deštivé prázdniny. Mladá fronta, 349 Kč

Čekáte na filmový hit Avatar? Chcete o něm vědět víc? Tak zkuste novinku nakladatelství Egmont.

Foto: Egmont Listování Avatar a jeho svět - Obrazová encyklopedie

Objevte fascinující zákoutí měsíce Pandora! Ve velkolepé publikaci o komerčně nejúspěšnějším filmu všech dob prozkoumáte unikátní geologii tajemného světa. Poznáte zdejší flóru i faunu a dozvíte se vše o zvycích domorodých obyvatel Na’vi. Encyklopedie vám svět Avataru zkrátka ukáže z nejrůznějších úhlů. Vizuální zážitek umocňují uchvacující barvy a originální scenérie, které vezmou dech všem příznivcům sci-fi a vesmírných vyprávění.

Josh Izzo: Avatar a jeho svět - Obrazová encyklopedie. Egmont, 449 Kč

Foto: Pralinkovateta.cz Pralinková teta na cestách

Cestujete rádi? Nemusíte do světa, stačí za humna. Už jen při přípravě na výlet, prodloužený víkend nebo na skvělou dovolenou s kámoškou můžete zažít spoustu srandy. Knížka je plná vtipných situací, které všichni cestovatelé a výletníci znají. A pokud radši sedíte doma a užíváte si teplo vašeho rodinného krbu, můžete se v papučích vydat na Sněžku, vykoupat se v Jadranu. Všude tam vás Pralinková teta s úsměvem provede. Výtěžek z prodeje bude věnován na záchranu volně žijících goril horských v Kongu a sirotkům v Ugandě.

Petra Filová: Pralinková teta na cestách. www.pralinkovateta.cz, 350 Kč

Víte, co byly devadesátky?

Foto: CPress Natáhněte zvonáče, popadněte empétrojku a ponořte se do událostí, které ve velké míře předznamenaly podobu současného světa. Třetí kniha od autorky Johany Fundové.

Devadesátková party skončila, vstupujeme do nového tisíciletí! V televizi běží první řada soutěže Česko hledá Superstar, reality show VyVolení. Vypadl zrovna váš favorit? Není nic jednoduššího než si postěžovat kámošům prostřednictvím ICQ.