Dobré víly: Objetí je více než hračka

Organizace už roky pomáhá dětem, které nemají jednoduchý start do života. S dalšími dobrovolníky jim ukazuje, že k životu patří i dobré emoce, láska, rodina a pocit bezpečí.

Angelika Nevěřilová založila neziskovku poté, co na začátku roku 2015 navštívila dětský domov. Chystalo se tam volejbalové utkání, do něhož chyběli dospěláci. „V Novém Strašecí jsem tehdy nechala své srdce,“ ohlíží se.

Snaží se pomoci vychovatelům, kteří suplují rodiče, tam, kde oni nechtějí, nebo nemohou. „Jsme realisté. Nejhorší jsou plané naděje. K těm před Vánocemi patří i ty, že si rodiče dítě vezmou na Vánoce domů. Je velmi smutné sledovat, když to nevyjde. To zklamání je obrovské,“ podotýká paní Angelika.

Letos tak svátky stráví s dvěma z nich. Přijedou asi 25. prosince a pobudou až do začátku nového roku. A kolik doma nakonec rozdají dárků? „Nějaké budou, ale nepřeháníme to,“ podotkne s tím, že podobně nastavené to mají i Dobré víly.

„Je hezké, že lidé v tento čas chtějí poslat do domova nějaké materiální věci, ale je to jednorázová radost. Já to vždycky přirovnávám k fotbalovému míči. Ano, je hezký, ale když nemáte někoho, s kým si půjdete zakopat, je vám na nic,“ zmíní s tím, že je vždy lepší, když se dospělý dítěti věnuje přímo.