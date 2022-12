Betlém začínal stavět jako kluk, dnes mu pomáhají vnuci

Během roku je betlém schovaný v kostele pod pavlačí. Postavený a nazdobený se v chrámu objeví vždy jen pár dní před Vánocemi a zůstane tam až do Hromnic. Podle Monsporta, jenž je při stavění betlému už řadu let tou hlavní osobou, v něm za 61 let nic nepřibylo.