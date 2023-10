Rozsvícená auta, gramofon i hokejisté. Na pražském koupališti Džbán vyrostl podruhé multimediální park

„Loňské téma bylo Alenka v říši divů a letošní téma jsou Tajemné zahrady. Tento rok jsme se park rozhodli pojmout tak, aby se do jednotlivých instalací lidé co nejvíc zapojili a aby měli možnost je částečně ovládat sami. Spousta prvků je proto interaktivních,“ doplňuje Jirka.

Areál je rozdělen do čtyř zón. První část je plná her. Kdo projde úvodním tunelem, proplete se labyrintem a bludištěm, ten si může v první zahradě zahrát světelné kuželky, lední hokej, piškvorky nebo se zapojit do závodu aut.