Nyní má 58. armáda za úkol bránit ukrajinskému postupu. Její 70. a 71. motostřelecký pluk z 42. motostřelecké divize se zapojily do protiútoků u Novoprokopivky. Podle jednoho z ruských vojenských bloggerů se Ukrajinci už dostali k severnímu okraji této vesnice, jiné zdroje to však zatím nepotvrdily.

V každém případě to znamená, že se jednotky z 42. motostřelecké divize 58. gardové vševojskové armády vrátily do první linie, ze které byly staženy do Tokmaku v půlce srpna. Jde o jeden z mála případů, kdy je doložena rotace ruských jednotek.