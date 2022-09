Zelenskyj: Téměř celá Charkovská oblast je osvobozená. Rusové se chovali strašně

„K dnešnímu dni je téměř celá oblast deokupovaná. Byl to bezprecedentní pohyb našich bojovníků - Ukrajincům se opět podařilo to, co mnozí považovali za nemožné,“ napsal Zelenskyj se zjevným rýpnutím do řad těch expertů, kteří poslední měsíce strávili výzvami k územním ústupkům Rusku.