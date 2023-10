Zelenskyj přijel na jednání do centrály NATO

NATO bude pokračovat v podpoře Ukrajiny, je to důležité pro celou Severoatlantickou alianci. Před zahájením dvoudenního zasedání ministrů obrany NATO to uvedl šéf aliance Jens Stoltenberg. Na jednání do Bruselu rovněž nečekaně přicestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Foto: Virginia Mayo, ČTK/AP Volodymyr Zelenskyj (vlevo) a Jens Stoltenberg v Bruselu