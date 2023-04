Zelenskyj opět připustil stažení z Bachmutu, zatím ale není na pořadu dne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek při návštěvě Polska opět připustil možnost, že by se ukrajinští vojáci stáhli z Bachmutu, aby unikli obklíčení. Zatím to však podle něj není nutné. Popřel, že by Rusové měli Bachmut pod kontrolou.