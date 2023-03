V Kupjansku se bojí nové okupace, začala evakuace

„Nevím, o co se Rusové pokoušejí, ale my zůstaneme na své půdě a udržíme naše pozice,“ řekl starosta Andrij Besedin .

Kousek od fronty na jídlo 55letá Svitlana Talalajenková nakládala spolu s 22letou dcerou Violettou svého psa a věci do evakuační dodávky. Odjížděla do Charkova. Řekla, že zůstávala v Kupjansku po celou dobu okupace i v době bojů za jeho osvobození, ale současná situace je na ni už příliš těžká. „Před současnou eskalací to (ostřelování) bylo více náhodné. Dálo se to mimo město. Nyní je to ve městě a v našem sousedství. Myslím, že pokud se zase vrátí, budou s námi zacházet hůře než předtím,“ popsala své obavy.