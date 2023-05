USA dodají Ukrajině munici do Patriotů i raketometů HIMARS

Spojené státy připravily pro Ukrajinu novou dodávku munice do systémů protivzdušné obrany Patriot, střel do raketometů HIMARS a dalšího vybavení. Ve středu to oznámil Bílý dům. Hodnota dodávky není známá.

Foto: Raytheon Technologies Protiraketový systém Patriot