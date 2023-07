Ukrajinský postup se zpomalil

Zatímco ve středu americká média citovala představitele Pentagonu, že jde o hlavní ukrajinskou ofenzivu, ve čtvrtek už list The Washington Post citoval nejmenovaného amerického představitele, podle kterého současné protiútoky mají vytvořit prostor pro pozdější protiofenzivu, ale že americké vedení se nedomnívá, že už jde o hlavní útok.

„Vidíme známky přípravných kroků, aby do boje vstoupily další síly v oblasti Záporoží. Není ale jasné, jaký může být účel těchto kroků,“ uvedl zdroj listu. „Nepanuje jistota, že jde o velký postup,“ dodal.

Ukrajinský představitel přiznal listu The Washington Post, že Ukrajinci utrpěli ztráty, ale popřel, že by ruská dělostřelba zahnala ukrajinské jednotky zpět do výchozích pozic.