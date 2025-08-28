Hlavní obsah

Ukrajinské drony zasáhly u Krymu ruskou raketovou loď

Jitka Zadražilová
1:26
1:26

Poslechněte si tento článek

Ukrajinské drony zasáhly ve čtvrtek v Azovském moři poblíž Krymu malou ruskou loď třídy Bujan-M, která je schopna odpalovat řízené střely Kalibr. Jeden dron nejprve zasáhl radar plavidla, další bok lodi. Tvrdí to ukrajinská rozvědka HUR.

Ukrajina zasáhla ruskou raketovou loď u KrymuVideo: Ukrajinská rozvědka

Článek

Členové speciální jednotky Prymary poškodili radarový systém lodi pomocí dronu a další zahájili útok přímo na nosič rakety. Loď, která hlídkovala v zátoce Temrjuk a byla připravena odpálit střely Kalibr, byla nucena po útoku odplout, sdělila ukrajinská rozvědka.

Před časem ukrajinská armáda oznámila, že jeden z útočných námořních dronů pronikl během operace v Černém moři do Novorossijského zálivu, kde explodoval a zlikvidoval pět elitních ruských ponorek najednou, píše web deníku Ukrajinska pravda.

Ukrajinské drony v noci na čtvrtek napadly dvě ruské rafinérie, v Krasnodarském kraji a Samarské oblasti, ve kterých vypukly požáry. V důsledku náletu na Novokujbyševskou a Afipskou rafinérii přišlo Rusko o 4,7 procenta výrobní kapacity pohonných hmot a celkově jejich produkce během prvních dvou srpnových týdnů klesla o 21 procent.

Ukrajinské drony útočily také na další ruské regiony. Ve Volgogradské oblasti vzplálo lokomotivní depo ve městě Petrov Val, železnice přerušila provoz.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na čtvrtek zničilo 102 ukrajinských dronů nad sedmi regiony, včetně anektovaného Krymu, jakož i nad Černým a Azovským mořem.

Jsou v plamenech. Ukrajinci udeřili na tři ruské ropné rafinérie

Válka na Ukrajině
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Související témata:
Ukrajina
Rusko
Válka Rusko-Ukrajina
Lodě

Výběr článků

Načítám