Ukrajinci si vedou skvěle, ruský štáb je pod šíleným tlakem, chválí taktiku americký generál

„Kdykoli se mě ptají, jak probíhá protiofenzíva, říkám, že skvěle. Když se na to podíváte z dálky, vezmete-li v úvahu, že to probíhá na pozemní i námořní frontě a ve vzduchu a všude se něco odehrává, vytváří to šílený tlak na ruský generální štáb,“ řekl Hodges v živém rozhovoru pro stanici Telebaačenňa Toronto působící v kyberprostoru.