Ukrajinci po Rusech střílí severokorejskými raketami

Ukrajinští dělostřelci střílejí na ruské pozice raketami vyrobenými v Severní Koreji, napsal list The Financial Times, jehož zpravodaji to přiznali i sami vojáci a varovali ho, aby se při odpalu držel dál, protože tyto rakety dělají občas „bláznivé věci“.

Foto: Serhii Mikhalchu/ FT List The Finacial Times zveřejnil záběr severokorejských raket využívaných Ukrajinci. Vidět jsou na nich korejské nápisy