Ukrajina shromažďuje zbraně na další protiofenzivu

Zdůraznil, že situace Ukrajiny není zdaleka tak špatná, jak by se mohlo zdát z debat a defétistických vyjádření na Západě, podle nichž už Kyjev nebude schopen osvobodit další okupovaná území, zvláště když mu chybí munice.

Lange upozornil, že Ukrajinci nyní změnili taktiku i v obraně proti stávajícím ruským útokům. Už se nesoustředí tolik na to udržet pozice jako při obraně Bachmutu, ale hlavně způsobit nepříteli co největší ztráty.

Die Welt současně zmínil, že podle amerických tajných služeb Rusko přišlo od invaze o 315 tisíc vojáků, kteří jsou buď mrtví, nebo zranění. Je to 87 procent personálu nasazeného na úvod do invaze.

Lange se domnívá, že by Ukrajinci mohli zaútočit na jihu od Chersonu, kde Rusko nevybudovalo v bahnitém terénu žádná silná opevnění. Už by však nemělo jít jen o útoky malých skupin vojáků, ale o kombinovaný útok, kde by pozemní síly spolupracovaly s letectvem.