Tajemný dárce koupil Kyjevu 50 tanků Leopard 1

Versluys tanky koupil zhruba před deseti lety od belgické armády, která je podle listu De Standaard prodala kvůli nedostatku místa v hangárech, a to za za 15 tisíc eur (asi 364 tisíc korun) za kus, tedy silně pod cenou.

„Bude to vše trvat poměrně dlouho. Jen samotná přeprava zabere ještě několik týdnů. Padesát tanků nenaložíte na náklaďák za pár dní,“ vysvětlil dále podnikatel.

Začátkem letošního roku chtěla tanky původně odkoupit belgická vláda, která je také plánovala darovat Kyjevu. Podle ministryně obrany Ludivine Dedonderové k tomu ale nedošlo, protože Versluys požadoval „nepřiměřenou cenu“, aniž by provedl jakékoli úpravy dnes již zastaralého tanku.

Podle listu Brussels Times by ale mohlo jít o Německo, Dánsko nebo Nizozemsko, protože tyto tři země jsou zatím jediné, které plánují tanky Leopard 1 Kyjevu dodat.

Versluys dále uvedl, že netuší, kdy ukrajinská armáda nasadí tanky do boje proti ruským okupantům. Podle něj by to ale mohlo být klidně až příští rok, protože samotná modernizace tanku může v Německu a Itálii „klidně trvat půl roku“.