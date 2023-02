V Bachmutu se bojuje o každý metr, uvedl Zelenskyj

Je to doslova boj o každý metr ukrajinské půdy, uvedl .

„V Bachmutu není jediný metr čtvereční, který by byl bezpečný nebo který by nebyl v dosahu nepřátelské palby nebo bezpilotních letounů,“ řekl dříve v ukrajinské televizi šéf Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko, podle něhož Rusové ostřelují ukrajinské cíle podél celé frontové linie východoukrajinského regionu.

„Musíme pochopit význam těchto bitev. Každý vyhraný metr je obranou celé naší země,“ dodal k tomu v úterý Zelenskyj s tím, že právě v Bachmutu či Vuhledaru dochází k bezprecedentnímu ničení ruského potenciálu. „Všechno, co nepřítel ztratí na našem Donbasu, nebude schopen obnovit,“ prohlásil.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby v pátek ve Washingtonu uvedl, že ruská armáda při útoku na Bachmut v posledním dni či dvou dosáhla postupného pokroku, ale stále není jasné, zda město padne. Kirby dále na dotazy novinářů řekl, že pokud by Rusové Bachmut ovládli, „nemělo by to strategický dopad na celou válku“.