Sestřelení kinžalu nad Kyjevem vyvolalo nadšení Pentagonu

Mobilní raketové systémy Patriot byly doposud úspěšné při nasazení proti balistickým střelám, o tom, zda dokážou zastavit i nadzvukové střely, se do minulého týdne ale mluvilo jen teoreticky, píše CNN. Úspěch Ukrajinců nyní přinesl důkaz, že to možné je, a představitelé Pentagonu to považují za klíčovou událost. Ruský prezident Vladimir Putin vychvaluje schopnosti ruských hypersonických zbraní a tvrdil o nich, že dokážou překonat všechny existující systémy protivzdušné obrany.