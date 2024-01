Rusové stále nestrávili české odmítnutí, chrlí obvinění z genocidy a vraždění dětí

„Čechům by se měly poslat úlomky raket, které zabily děti. Zalepit do obálky a napsat jim: ´Zabili jste děti´. Byl spáchán zločin, máme co do činění s teroristickým režimem. Je třeba pochopit, kdo je za to odpovědný. Byl spáchán hnusný válečný zločin,“ napsal Azarov.