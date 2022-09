Rusové se necítí na prohru. Chtějí prý celý východ Ukrajiny i s Kyjevem

Rusko v konfliktu s Ukrajinou podstatně změnilo strategii a vytyčilo si nové cíle. Kompromis už podle Moskvy nepřichází v úvahu, chce bojovat, dokud Ukrajinu neoslabí do takové míry, aby přestala být relevantní silou na ruské hranici. To obnáší i její úplné odstřižení od moře. Ve své analýze to píše server RT.com, který funguje jako hlásná trouba Kremlu. Ukrajinci přitom v současnosti hlásí značné úspěchy své protiofenzivy.

Foto: Profimedia.cz Ruský prezident Vladimir Putin