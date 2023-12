Rusové ovládají většinu Marjinky. Moc jim to nepomůže, konstatuje ISW

I když Institut pro studium války zatím nemá důkazy, že by Rusové ovládli celou Marjinku, geolokované záběry potvrzují jejich postup na severu zničeného města.

Ovládnutí Marjinky představuje jen malý úspěch, protože leží pouhý kilometr od linie, jež oddělovala území kontrolované kyjevskou vládou od toho, které drží proruští separatisté. Od začátku velkého útoku 24. února loňského roku ruské jednotky v Marjince postoupily jen o tři kilometry, protože útočily do velmi pevné obrany, kterou Ukrajinci budovali od roku 2014.

„Pravděpodobné obsazení Marjinky Ruskem představuje jen omezený taktický úspěch. Nejedná se o žádný operačně významný postup, dokud ruské jednotky výrazně nezlepší svou schopnost podnikat rychlý mechanizovaný postup vpřed, čemuž nic nenasvědčuje,“ zhodnotil Institut význam obsazení Marjinky. „Je velmi nepravděpodobné, že by ruské jednotky dosáhly rychlého operačního postupu z Marjinky. Obsazení Marjinky tak může pouze připravit podmínky pro další podobně omezené taktické zisky,“ konstatuje ISW.

Institut přiznal, že Rusové tlačí na ukrajinské jednotky v mnoha oblastech fronty na východě Ukrajiny, což jim může přinést další taktické úspěchy. Připomněl v této souvislosti nedávné vyjádření Zalužného, že držet území je důležité, ale že Ukrajinci upřednostňují uchování stavu. Zalužnyj počítá s tím, že by Rusové mohli během dvou tří měsíců podniknout v Avdijivce podobný typ útoku jako v Bachmutu, kde nasazovaly lidské vlny. To by Ukrajince donutilo stáhnout se a později se pokusit město osvobodit.