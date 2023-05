Ruský profesor navrhuje, aby se spermie vojáků před odchodem do války mrazily

Profesor Nikolaj Atanov z ruského Burjatsku přišel s návrhem, jak řešit úbytek obyvatelstva v Rusku kvůli úmrtí vojáků na frontě. Spermie všech mužů odcházejících na frontu by se podle něj měly ukládat do spermobank, které by pak při vojákově úmrtí zajistily reprodukci.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto