Rusko nesmí na Ukrajině vyhrát, řekl v Praze předseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer

„Lidé někdy říkají, že Rusko pro nás nyní nepředstavuje hrozbu, protože válčí na Ukrajině. Ale tak to není. Máme před sebou nové Rusko, lépe vyzbrojené, které rychleji zbrojí, a na to si musíme dávat pozor,“ řekl Bauer.

„Víme, že úmysl Ruska je agresivní, chce, aby se hranice NATO vrátily před rok 1997. Kdyby válka na Ukrajině skončila vítězstvím Ruska, nebyl by to konec nejistoty. Naopak, nejistoty by bylo ještě víc,“ uvedl admirál.