Rusko má dostatek munice pro několik dalších útoků, domnívá se Zelenskyj

„Bez ohledu na to, v co doufají ti uctívači raket z Moskvy, (útoky) nezmění rozložení sil v této válce. Mají pořád dost střel na několik podobných útoků. My máme dostatek sebedůvěry a odhodlání, abychom jim to po těchto úderech vrátili,“ řekl Zelenskyj v pravidelném večerním proslovu.