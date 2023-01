Proč zemřeli ruští vojáci v Makijivce? Jejich rodiny úřadům nevěří

Vojenský komisař Samarského regionu, odkud mrtví pocházejí, Alexej Vdovin navíc v úterý uvedl, že seznam mrtvých se nebude publikovat. Odůvodnil to tím, že by se jednalo o zveřejnění osobních údajů a zahraniční zpravodajské služby by mohly provokovat příbuzné obětí, kdyby se dozvěděly jména padlých.