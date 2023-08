Kde jsou ukrajinská vítězství? Rusové dostali čas položit miny, které zastaví i západní techniku

Americký deník The Washington Post (WP) minulý týden konstatoval, že postupující ukrajinské jednotky musí západní techniku v minových polích opouštět a pokračovat po svých. To z nich dělá snadné cíle.

Rusové měli na vybudování obrany dostatek času. Dal jim ho Západ, který zaváhal v dodávání těžké obrněné techniky Ukrajincům. Rusové mezitím minová pole vystavěli do šíře 5 až 15 kilometrů. Podle Roba Leeho z Výzkumného institutu zahraniční politiky ve Filadelfii to navíc udělali značně „inovativním způsobem“, když je začlenili do několikavrstvé linie obrany.

Penzionovaný australský generál Mick Ryan, který nyní působí v analytickém think-tanku Lowy Institue v rozhovoru pro americký deník The New York Times prohlásil, že je třeba, aby Ukrajinci našli, nebo lépe řečeno vyvinuli vlastní a mnohem masivnější, a tedy i rychlejší způsob likvidace pásů minových polí, který přinese podobný skok jako úspěch projektu Manhattan za druhé světové války. Projekt Manhattan byl krycí název pro vývoj atomové pumy.

Zatímco jiné armádní disciplíny se v průběhu let dynamicky vyvíjely, postupy při likvidaci min jsou už desítky let stejné. To by se teď mohlo změnit. „Ukrajina potřebuje projekt Manhattan pro likvidaci min,“ nechal se slyšet Ryan.