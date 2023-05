Pavel na summitu v Kodani vyzval k urychlení dodávek zbraní pro ukrajinskou protiofenzivu

Pavel v Kodani dále ujišťoval, že zbrojaři ve střední a východní Evropě jsou schopni ještě navýšit výrobu. S dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou český prezident probíral, jak by se daly propojit české výrobní kapacity s dánskými zdroji.

Ukrajina očekává, že NATO pro ni bude mít na své vrcholné schůzce konkrétní nabídku. Podle Pavla by Aliance mohla zformulovat bezpečnostní garance pro Kyjev pro období od okamžiku, kdy dostane pokyn, aby se na vstup připravoval, do doby, než do NATO vstoupí. Prezident připomněl, že takových bezpečnostních záruk se už před ratifikací vstupu všemi členskými zeměmi Aliance dostalo Finsku. Pavel dodal, že na obsahu těchto záruk pro Ukrajinu NATO v současnosti pracuje.