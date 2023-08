Osamocené Rusko začíná být závislé na Severní Koreji, přiznala bezděčně kremelská propaganda

Zmiňuje i to, že KLDR díky sankcím je zvyklá obchodovat barterově a že Rusko má Severní Koreji co nabídnout. Zejména obilí a suroviny se zemi, která se stále potácí na hraně hladomoru, hodí. Přiznává tedy, že by se Rusko de facto stalo dodavatelem surovin do Severní Koreje.