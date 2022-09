Miliarda sem, miliarda tam. Obrana ani nezná ceny, za které přezbrojuje

Ještě na začátku srpna se uvádělo, že na drony kategorie MALE, tedy s dlouhým doletem ve středních výškách – mělo by jít o izraelské Herony I - bylo vyčleněno 1,5 miliardy korun. Na konci měsíce se už uvádělo, že vyjdou na 2,7 miliardy korun.

Velmi vyhýbavá byla odpověď na dotaz, proč se pořizují drony Heron I, které se sice osvědčily, ale přece jen jde už o letitý typ, jenž se poprvé dostal do vzduchu v roce 1994, a ne modernější verze Heron Mk II. Stejná byla reakce na otázku, zda nemá být dron ozbrojený. „Zahájení jednání s izraelskou vládou o pořízení tří bezpilotních letounů Heron I vychází z přesné technické specifikace Armády ČR. Prostředek typu Heron nebo jeho modifikace splňuje dle informací od dodavatele všechna kritéria, včetně konfigurace všech sofistikovaných systémů, které armáda požaduje. Další konkretizace podmínek a technických parametrů budou výsledkem jednání mezi Ministerstvem obrany ČR a izraelskou stranou, která v současnosti probíhají. Armáda ČR nezměnila požadavky na základní parametry víceúčelového bezpilotního systému,“ uvedla Cigánková.

Je jasné, že u podobných zakázek nelze uvádět všechny podrobnosti, ale odpověď, proč se volí starší typ před novějším, by přijít mohla. Podezřele taky působí věta, „podle dodavatele splňují tyto drony požadovaná kritéria“. Žádný dodavatel nebude tvrdit nic jiného, i kdyby je nesplňovaly. O tom by snad měl mluvit někdo jiný.

Pak ale ministryně obrany Jana Černochová (ODS) utrousila, že si je prohlédla na Havaji. Cigánková pak osvětlila, o jaké vrtulníky jde a jak se vybírají: „Vrtulníky budou pocházet ze základny americké námořní pěchoty na Havaji. Jedná se o nadbytečné vrtulníky systému H-1 z programu Excess Defence Articles (EDA), které jsou k dispozici v rámci reorganizace pacifické flotily US Navy. Ve spolupráci s americkou stranou byly vybrány vrtulníky, které se nacházejí v nejlepším technickém stavu.“

To zní jako dobrá zpráva, ovšem pořád je tu ona modernizace, přičemž má jít o stejné subverze verze Y/Z (Yankee Zulu), jaké si armáda kupuje nové. Hlavně opět není jasné, kolik to vše bude stát, jak plyne ze slov Cigánkové. „Česká republika bude hradit pouze renovaci a modernizaci vrtulníků na úroveň již pořizovaných nových vrtulníků systému H-1 (8 ks UH-1Y Venom a 4 ks UH-1Z Viper) a dopravu vrtulníků na základnu v Náměšti nad Oslavou. Cena za modernizaci prozatím není známá – vláda USA se zavázala po zohlednění technického stavu vybraných vrtulníků předložit příslušnou LOA do konce roku 2022,“ uvedla mluvčí.