Maďarsko zablokuje pomoc Ukrajině, dokud Kyjev neškrtne banku OTP ze seznamu sponzorů války

Banka OTP ani po zavedení protiruských sankcí neukončila své působení v Rusku. Kyjev to vnímá jako podporu ruské agrese. OTP patří v Rusku mezi 50 největších bank v zemi a v řadě segmentů patří mezi lídry trhu.

Maďarsko v úterý nečekaně zablokovalo osmou tranši vojenské pomoci Ukrajině ve výši 500 milionů eur (asi 11,8 miliardy korun). „Čekají od nás další oběti, ale Ukrajina se přitom vůči Maďarsku chová nepřátelsky,“ řekl ve středu ve Vídni šéf maďarské diplomacie. Tvrdí, že školy s vyučovacím jazykem maďarským nemohou od 1. září 2023 působit v Zakarpatsku, kde žije početná maďarská menšina. „Největší maďarskou banku OTP zařadili Ukrajinci mezi válečné sponzory. To je skandální a nepřijatelné,“ řekl Szijjártó.

Maďarský ministr zahraničí rovněž připomněl, že ukrajinský prezident před časem zvažoval možnost zničení ropovodu Družba, přes který proudí ruská ropa nejen do Maďarska, ale také na Slovensko a do Česka. „Takové výhrůžky jsou namířeny proti suverenitě Maďarska, protože bezpečnost dodávek energií je otázkou suverenity. Kdo vyzývá ke znemožnění dodávek energií do Maďarska, útočí proti suverenitě Maďarska,“ nechal se slyšet šéf maďarské diplomacie.