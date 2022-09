Maďarsko tají ceny, za které kupuje ruský plyn. Zřejmě nejsou až tak nízké

Podle šéfa maďarské diplomacie jde navrhovaný strop pro ceny ruského plynu proti evropským i maďarským zájmům. Budapešť upozornila, že Rusko by kvůli cenovému limitu okamžitě zastavilo dodávky plynu do Evropy.

„Pokud by toto omezení bylo uvaleno pouze na ruský plyn, vedlo by to okamžitému ukončení dodávek. Na to člověk nepotřebuje Nobelovu cenu, aby to pochopil,“ uvedl Szijjártó na sociální síti.