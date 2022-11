Lipavský: Západ by neměl Ukrajině diktovat podmínky pro mír

Západní podporovatelé Ukrajiny by neměli Kyjevu „diktovat“ mírové podmínky a měli by uznat, že země v podstatě bojuje proti Rusku, aby ochránila celou Evropu, cituje českého ministra zahraničí britský list The Guardian.

Foto: Geert Vanden Wijngaert, ČTK/AP Český ministr zahraničí Jan Lipavský