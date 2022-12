Lidské vlny. Rusové mají na Donbase novou brutální taktiku

„Je to divoké. Jsou to nejintenzivnější otevřené boje, jaké vidím od počátku války,“ řekl. Podle jeho slov zuří bitva „na Donbase po celé linii konfliktu“.

Rusové začali uplatňovat novou a extrémně krutou vojenskou taktiku, tvrdí Clarke. „Z vězení vyvedli zločince, kteří jdou do útoku v první linii. Za nimi jsou mobilizovaní a teprve ve třetí řadě to jsou vojáci řádných jednotek,“ popisuje a dodává: „Muže do útoku doslova vrhají. Jsou to doslova lidské vlny.“