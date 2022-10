Komisař, který posílal Rusy do války, je po smrti

Ruská policie zahájila vyšetřování vraždy, sebevraždu však nevyloučila. Malykova rodina nevěří, že by šlo o sebevraždu.

Britský list The Times cituje jednu ze zpráv na ruské síti Telegram: „Mužovi příbuzní nevěří, že se rozhodl odejít ze života, byl dobře naladěný, sebevědomý.“

Malyk působil jako vojenský komisař ve městě Partizansk, které čítá asi 40 tisíc obyvatel a leží zhruba 90 kilometrů východně od Vladivostoku. Podle listu The Times byl v celém regionu „zodpovědný za to, aby se dodržovaly rozkazy z Moskvy k přesunům vojsk do války na Ukrajině“. V minulosti působil také v Čečensku.