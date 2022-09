Kadyrov se vzepřel: Nás se mobilizace netýká

Argumentoval, že jeho republika již „překročila své cíle“ ve válce s Ukrajinou. Na 20 tisíc Čečenců už se do bojů podle jeho slov zapojilo, čímž republika překonala požadovanou kvótu o 254 procent. O jakou kvótu se konkrétně jedná, neupřesnil. Ani to, kdo, jak a kdy ji stanovil.

I tady se totiž vydali lidé do ulic na protest proti mobilizaci, kterou Moskva označuje jako „částečnou“. Přibližně 20 žen se ve středu zúčastnilo protiválečného shromáždění v hlavním městě Groznyj. Pohledem z demokratického Česka se to může zdát málo, ale server OC Media upozorňuje, že šlo o vůbec první protirežimní demonstraci za 15 let, co je Kadyrov u moci.