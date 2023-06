K odpálení přehrady prý mělo dojít až na konci týdne, dva ruští ženisté ale při kontrole náloží všechno zpackali

Kanálu Volja se ozval 6. června zdroj, který o sobě tvrdil, že je příslušníkem ruských ozbrojených sil. Uvedl, že výbuch na přehradě byl plánovaný, ale až na konec týdne. To by vysvětlovalo, proč Rusové neevakuovali předem nejen obyvatele, ale nestáhli ani své jednotky na břehu Dněpru.

Ženisté z 31. ženijního pluku pod vedením poručíka Sivycha a nadporučíka Gončarova však při kontrole nálože odpálili. „Krátce, všechno šlo do hajzlu. Mělo to vybuchnout koncem týdne. Někdo, jmenovitě dva debilové, poručík Sivych a nadporučík Gončarov z nedávno vyslaných sapérů, měli za úkol jenom prověřit, jestli je všechno hotové. Co tam vykoumali, vidí všichni,“ uvedl zdroj.