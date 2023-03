Evropa by podle Orbána mohla vyslat mírové jednotky na Ukrajinu

„Jsme blízko k této dříve nepřekročitelné hranici. Válka je stále krvavější a brutálnější. My v Maďarsku považujeme za samozřejmost, že když je válka stále krvavější a brutálnější a oběti na obou stranách přesahují sto tisíc, mělo by to vést k její zastavení,“ řekl Orbán.