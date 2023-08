ANALÝZA: Kosmické měřítko pokroku a zaostávání Ruska

Zemí, kterým se to povedlo, přitom může brzo být už pět, protože Japonsko je připraveno vyslat sondu SLIM. Její start byl odložen jen kvůli špatnému počasí, ale u výzkumu vesmíru není dobré předjímat výsledek.

Nynější neúspěch se mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov snaží zlehčovat. Řekl, že to „není nic strašného“. „Není to důvod k zoufalství ani k tomu, abychom si rvali vlasy. Je to jen další důvod, abychom analyzovali příčiny (selhání) a napříště je eliminovali,“ řekl Peskov v telefonickém rozhovoru s novináři podle agentury Reuters citovanou ČTK.