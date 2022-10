Analytik: Kerčský most je skvěle provedená akce ukrajinské armády

Teď (v 8 hodin ráno SEČ) máme ještě příliš málo informací, takže můžeme jen spekulovat. Vzal bych to vylučovací metodou. Vzhledem k charakteru poškození můžeme vyloučit akci námořnictva (podvodní demoliční tým), já bych vyloučil i operaci speciálních sil. Přece jen jedná se o železobetonovou konstrukci, tedy jeden z velmi obtížně zničitelných cílů, a na tak masivní poškození potřebujete ohromné množství výbušnin. Navíc umístěných přímo na konstrukci mostu. Tolik jich jednotlivci neunesou a výbuch například nákladního auta se bude šířit do stran a nahoru, nikoliv tak, aby zničil mostní konstrukci. Za sebe s dostupnými informacemi nejvíc sázím na nějakou raketu.

A ty další dopady na Rusko? Co to může znamenat pro Rusy na Krymu?

Je to ohromný šok pro ruskou morálku, jak vojáků, tak civilistů. Vždyť v ruské televizi byl krymský most prezentován jako „nedobytný“. Střežili ho nejmodernější ruské protiraketové systémy, speciální jednotky a teď takové fiasko. Je to ohromný problém pro ruskou logistiku na jižní frontě. Není fatální, Rusové stále mohou používat trajekty a pokusit se most opravit. Ale lodní doprava má menší kapacitu, je výrazně pomalejší, a pokud jde o schopnost Rusů rychle opravovat něco tak velkého, jako je Kerčský most, jsem skeptický.