„Agresivní zombie zaplní ulice našich měst a budou zabíjet kolemjdoucí.“ Ruští lékaři jsou zoufalí z navrátilců z bojů

„Co můžeme dělat? Akutní stavy řešíme pouze za pomoci sedativ,“ říká jeden z lékařů s tím, že navrátilci by potřebovali péči klinického psychologa, kterého se jim však stěží dostane. „Jsou to tisíce pacientů a hrstka lékařů a psychologů. Výsledek je, omlouvám se za cynismus, buď sebevražda, nebo ubodání během pitky. Nebo někoho oloupí, znásilní nebo zabije a skončí ve vězení. Osobně myslím, že nejlepší je první možnost. Alespoň ublíží jen sami sobě,“ dodal.

„Navíc mnozí z nich šli do války ne proto, aby bránili svou vlast, ale proto, aby se brzy dostali z vyšetřovací vazby nebo trestanecké kolonie. Už předtím to nebyli andílci. A teď jsou to většinou zvířata, omlouvám se, že to říkám tak tvrdě,“ dodal lékař. „Je to jako laciná zombie apokalypsa, normálního člověka to děsí,“ povzdechl si.