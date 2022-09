MPSV chce zvýšit dávky dětem z dětských domovů i pěstounům

Počítá s tím návrh nařízení vlády připravený ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). O stejné procento se podle něj má zvýšit i opakující se měsíční příspěvek, který pobírají tito mladí lidé v době, kdy se osamostatňují, ale ještě stále například studují. To znamená, že jsou takzvaně nezaopatření. Výše této měsíční dávky nyní činí 15 000 korun, vzrůst má na 17 250 Kč.

Ministerstvo návrh odůvodňuje růstem cen a poklesem ­reálné hodnoty těchto dávek. „V případě mladých dospělých odcházejících z pěstounské či ústavní péče, pokud studují, začíná být velice obtížné ze zaopatřovacího příspěvku vyžít,“ uvedl úřad v důvodové zprávě k návrhu s tím, že navýšení odpovídá růstu spotřebitelských cen na výživu a základní osobní potřeby od poslední valorizace do 30. května letošního roku.

Podle Michala Ďordě z organizace Vteřina poté, kde se část lidí, kteří si prošli dětskými domovy, soustřeďuje, je navýšení dobré. A to i přesto, že od května inflace mezitím vzrostla. „Jiným skupinám lidí, kteří mají jiné problémy, nebyla podpora zvyšována daleko výrazněji. Tato výše mi tedy přijde zcela adek­vátní,“ okomentoval návrh.

V důvodové zprávě k nařízení ho zaujalo daleko více to, že měsíční zaopatřovací příspěvek, který byl zaveden v lednu letošního roku, zatím pobírá jen 200 mladých lidí. „Trochu mě to znepokojuje, že není téměř vůbec využíván, a moc by mě zajímalo, proč ho ti mladí lidé, kteří na příspěvek nárok mají, nevy­užívají,“ řekl.