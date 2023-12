Praktické noviny, které znají problémy (ne)obyčejných lidí. Buďte v obraze a mějte Právo na své straně

Jak s oblibou říká Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo: „Nejen zpravodajstvím živ je člověk.“ Vedle zpravodajství mohou čtenáři Práva získat zajímavé a aktuální informace například ze sportu, kultury či školství a od nového roku se chystají také dvě nové programové řady. Tou první je historie v novém kabátě. Nepůjde o to převyprávět učebnice dějepisu, ale novináři budou na světlo vynášet témata a příběhy, které jsou poučné pro dnešek. Druhou novinkou je nově založená vědecká redakce. Je to totiž věda, jak světová, tak česká, která vnáší do našich životů seriózní senzaci a obohacuje náš každodenní život. Jedná se o tak velký zázrak, že by se na ni ve společnosti nemělo zapomínat.