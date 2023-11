Nazout lyže hned na prahu dveří a kochat se výhledem na Mont Blanc. To zažijete jedině ve Francii

Cesta autem do Francie trvá přibližně dvanáct hodin. Pravděpodobně si tedy na francouzské svahy nezajedete zalyžovat takzvaně na otočku. Nejčastěji je možné sehnat týdenní ubytování od soboty do soboty s ohledem na váš rozpočet. Ubytovat se totiž můžete v luxusních privátních chaletech, hotelech s fullservis a prvotřídními restauracemi nebo apartmánech či apartmánových domech. A hlavně – ve Francii bez problémů seženete ubytování přímo na sjezdovce, a to i ve velké nadmořské výšce. To, co je ve francouzských lyžařských střediscích standardem, může být v jiných evropských destinacích pouze přáním.