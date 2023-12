Láska nebeská v Praze. V předvánoční metropoli došlo na známé cedule i hlášku o drogách

Nebyly by to ty pravé Vánoce, kdyby se tahle klasika neobjevila na všech televizních obrazovkách. Britská romantická komedie Láska nebeská slaví 20 let od svého vzniku a v podcastu V českém znění na její dabování zavzpomínali během vánočního speciálu tohoto pořadu herci Jolana Haan Smyčková a Tomáš Racek.