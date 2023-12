Láska nebeská po dvaceti letech znovu v kinech. Ve 4k verzi

Režisér Richard Curtis na vznik snímku vzpomíná s pokorou. „Psal jsem tehdy hodně romantických filmů a chtěl jsem zkrátka zkusit, jestli jich mohu napsat deset dohromady a bude to fungovat… A ono to tak bylo,“ popsal prvotní ideu osvědčený mistr romantických komedií. Z jeho pera a režijní ruky vzešly také hity, jako jsou Čtyři svatby a jeden pohřeb, Deník Bridget Jonesové či Notting Hill.

Zajímavé pro Čechy určitě je, že novozélandský rodák má české kořeny. Jeho tátou byl Anthony J. Curtis, který před 2. světovou válkou odešel do Austrálie. Tehdy mu bylo jen třináct let. Patřil totiž k zachráněným československým dětem, které díky emigraci přežily holokaust. Po studiích následně pracoval mnoho let u firmy Unilever, rodina tak kvůli tomu hodně cestovala po světě.