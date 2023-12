Mateřství bez retuše. Když se očekávání a realita neshodují

„Nejhorší to bylo v těch začátcích, kdy ti začnou všichni říkat rady a do všeho ti kecají. Tak moc, že ti třeba rovnou donesou obrovskou kolíbku, kterou vůbec nechceš. Vůbec se tě neptají. Prostě ti to vnutí nebo skoro až nakážou. Já jsem si ze začátku opravdu připadala, že nemám vůbec žádný respekt okolí,“ přiznávají matky v rozhovoru.​​

„Najednou se nestaráš o jednoho člověka, ale o dva a vlastně potažmo o tři. I když o sebe mnohem méně než dřív. Ty sama jdeš prostě do pozadí. Snažíš se to všechno nějak skloubit, třeba i s prací. Ale nejde to jen jednou nastavit a nechat to být, stále se to mění, kreativně vymýšlíš a upravuješ, proměňuješ to v čase a občas je to tak zběsilé tempo, že člověk neví, kde mu hlava stojí,“ shodují se ženy v podcastu.