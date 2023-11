Boj maminek s uspáváním a nočním buzením dětí. Jak správně postupovat?

Rodiče by měli věnovat pozornost vytváření zdravých večerních rutin a učit děti správným spánkovým dovednostem. Zároveň by však měli být trpěliví a podporující. V případě potřeby se také mohou obrátit na odborníky. Nejlépe však na vícero z nich, protože jejich doporučení se často liší.

Lucie radí rodičům nespavců individuálně. Tvrdí, že je to problematika s tak jemnými nuancemi, že co platí u jednoho, nemusí platit u ostatních. Příčin špatného spánku může být navíc nepřeberné množství. A každý rodič má představu o kvalitním spánku zcela jinou.

V podcastu přijde řeč i na to, co v lidském těle podporuje a zamezuje tvorbě melatoninu, na co si je potřeba dávat pozor s plně kojeným miminkem, a jak to mívají maminky nastavené v rámci večerní rutiny s tatínky.