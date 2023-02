Očima Saši Mitrofanova: Život v Rusku stojí za starou belu, proto nemá cenu

Je pozoruhodné, že v českém prostředí nemají lidé bez speciální průpravy pro vnímání Ruska potíže s videi natočenými mobilizovanými ruskými muži, kteří si stěžují, že se na ně všichni vykašlali s ubytováním, stravou a vyzbrojením. To je situace, která by se dala bez námahy zařadit například do děje Osudů dobrého vojáka Švejka. Horší je to s epizodami, v nichž vystupují ženy.